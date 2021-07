Uomini e donne, Raspelli si difende: “Sono single e libero di…” (Di lunedì 26 luglio 2021) È single e libero di approcciarsi alle ragazze che lo corteggiano come meglio crede. Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e donne, replica alle insinuazioni della influenzare Deianira Marzano e a sua volta parte al contrattacco, sostenendo che la donna si limiti a pubblicare sempre cattiverie gratuite, quando dovrebbe cercarsi invece un lavoro vero… Volano stracci sui social. Giulio Roselli, ex tronista di Uomini e donne, proprio non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Èdi approcciarsi alle ragazze che lo corteggiano come meglio crede. Giulio Raselli, ex tronista di, replica alle insinuazioni della influenzare Deianira Marzano e a sua volta parte al contrattacco, sostenendo che la donna si limiti a pubblicare sempre cattiverie gratuite, quando dovrebbe cercarsi invece un lavoro vero… Volano stracci sui social. Giulio Roselli, ex tronista di, proprio non Articolo completo: dal blog SoloDonna

