Un incendio in Sardegna ha devastato il resort di Temptation Island

AGI - Un incendio ha devastato a Santa Margherita di Pula (Cagliari) una parte del Relais Is Morus, il resort quattro stelle sul mare dove si gira il reality show 'Temptation Island', in onda su Canale 5. Attorno alle 4.15 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel complesso turistico per domare le fiamme che hanno investito la terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. Una cinquantina di persone ha dovuto lasciare nella notte la struttura durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono in corso accertamenti del Nucleo investigativo antincendi per accertare le cause delle ...

