Ultime Notizie Roma del 26-07-2021 ore 16:10 (Di lunedì 26 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora senza glutine primo piano per la prima volta si registra in Italia un aumento del 1% a livello nazionale della percentuale di posti letto in reparti covid Infatti il 3% quota molto bassa rispetto ai mesi passati Ma che rispecchia l’aumento dei contagi dei giorni scorsi al monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornata al 25 luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapia Intensive entrambe arrivate al 5% in pochi giorni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora senza glutine primo piano per la prima volta si registra in Italia un aumento del 1% a livello nazionale della percentuale di posti letto in reparti covid Infatti il 3% quota molto bassa rispetto ai mesi passati Ma che rispecchia l’aumento dei contagi dei giorni scorsi al monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornata al 25 luglio è pari al 2% il numero di posti letto in terapia intensiva Sardegna e Sicilia le due regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapia Intensive entrambe arrivate al 5% in pochi giorni ...

Advertising

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - SkyTG24 : Covid, in Cina 76 nuovi casi: non accadeva da gennaio - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Pinosuma1 : @Lucrezi97533276 Le ultime notizie vogliono, che anche i reati di corruzione, oltre ai reati di mafia e terrorismo,… - Adele_Fran : RT @AndreaPecchia1: Ma perché la Rai deve fare così? Puoi fare le #Olimpiadi su un solo canale e fai il #tg2 durante il #nuoto? Che poi, se… -