Taranto, 20enne disabile abusata su autobus di linea: otto autisti indagati (Di lunedì 26 luglio 2021) Violenze sessuali che sarebbero durate per due anni, ai danni di una ragazza di 20 anni disabile, approfittando della sua "estrema vulnerabilità". Sono queste le pesanti accuse nei confronti di otto autisti dell'Amat, l'azienda d trasporto pubblico di Taranto, indagati per violenza sessuale con le aggravanti di aver agito su una persona sottoposta a limitazioni della libertà personale e per aver commesso il fatto in qualità di incaricati di pubblico servizio. I fatti sarebbero avvenuti tra ottobre 2018 ed aprile 2020. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, le ...

