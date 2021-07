Sfruttamento di lavoratori stranieri | ai domiciliari due top manager di Grafica Veneta | “Sapevano della situazione di illegalità”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ci sono anche Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton, rispettivamente amministratore delegato e direttore dell’area tecnica ditra gli 11 arrestati dai carabinieri di Citta(Padova) in un’operazione che ha sgominato un’organizzazione di pakistani che sfruttavaconnazionali. Secondo la Procura di Padova i due dirigenti dell’azienda leader nella stampa di libri (anche la saga di Harry Potter) e pubblicazioni erano a conoscenzadie dei metodi violenti usati dall’organizzazione per soggiogare e intimidire i ...

Advertising

infoitinterno : Sfruttamento lavoratori pakistani: arresti all'alba, smantellata la banda - wblake64 : Lavoratori pakistani in schiavitù, ai domiciliari anche due dirigenti di Grafica Veneta - lorenzocasalin4 : Lavoratori pakistani in schiavitù, ai domiciliari anche due dirigenti di Grafica Veneta - PadovaOggi - TuttoH24 : L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Matera nel periodo che va da maggio scorso ad oggi ha predisposto una seri… - autocostruttore : Sfruttamento di lavoratori pakistani a Grafica Veneta: 11 arresti, c'è anche l'amministratore delegato Il procurato… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfruttamento lavoratori

I carabinieri hanno scoperto che le aggressioni erano legate allodida parte di un'organizzazione composta da connazionali, che si avvaleva della facciata di una società di ...Pesanti i capi di accusa : rapina, estorsione, lesioni, sequestro di persona edistranieri . Sfruttati co n turni da 12 ore pagati a 4,50 euro all'ora . E poi picchiati, ...L’amministratore delegato e il direttore dell’area tecnica di Grafica Veneta Spa, azienda leader nella stampa di libri e pubblicazioni, ...Ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite per cinque cittadini pakistani e arresti domiciliari per due italiani, l'amministratore delegato Giorgio Bertan, 43 anni e il funzionario Giampaolo ...