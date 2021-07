Serie C, accolto il ricorso della Paganese: respinti quelli di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del Chievo che è così escluso dalla Serie B. Giornata importante anche in Serie C. In merito agli altri ricorsi – relativi all’esclusione dal campionato di Serie C 2021/22 – l’unico ricorso accolto è stato quello della Paganese mentre sono stati respinti quelli di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia ha respinto ildel Chievo che è così escluso dallaB. Giornata importante anche inC. In merito agli altri ricorsi – relativi all’esclusione dal campionato diC 2021/22 – l’unicoè stato quellomentre sono statidi. SportFace.

