Rifiuti, Comune Roma impugna a Tar delibera Regione Lazio su commissariamento (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Il Comune di Roma ha impugnato al Tar la delibera con la quale la Giunta della Regione Lazio lo scorso 27 maggio aveva dato 60 giorni di tempo al Campidoglio per individuare le aree idonee dove realizzare una discarica e un tmb, altrimenti sarebbe stata commissariata. Venerdì sera, a quattro giorni dalla scadenza dei termini fissati nell'atto dell'esecutivo regionale e quindi del commissariamento, il Comune ha deciso di chiedere al tribunale amministrativo regionale la sospensione della delibera.

