Pomezia | raccolta differenziata | ‘RiciclaEstate’ fa tappa a Torvaianica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 luglio 2021)è tra le 24 località costiere del Lazio in cui faRiciclaEstate, la prima edizione della campagna di sensibilizzazione di Legambiente – con il contributo di CONAI e il patrocinio della Regione Lazio – per raccontare i numeri dell’economia circolare e le buone pratiche per il giusto conferimento dei rifiuti sul litorale durante la stagione balneare. La giornata formativa, svoltasi mercoledì 21 luglio, è stata l’occasione per presentare il Rapporto rifiuti e, dove emerge come “nei 10 anni presi in considerazione, alla crescita dellasi è affiancata una ...