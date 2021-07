Open Day vaccinale ad Ardea: le prossime date e gli orari, ecco il calendario completo (Di lunedì 26 luglio 2021) Non si arresta la campagna di vaccinazione nel Lazio, con un boom di prenotazioni subito dopo la conferenza del premier Mario Draghi, che ha di fatto ‘consacrato’ il Green Pass come documento per ‘partecipare’ alla vita sociale. Anche ad Ardea, sul litorale romano, continuano gli Open day dopo il successo dello scorso 19 luglio con circa 70 persone che sono state vaccinate contro il virus. Open Day ad Ardea: tutte le date e gli orari per i vaccini Con il supporto della Asl Roma 6 e la collaborazione della Croce Rossa, ad Ardea nei prossimi giorni e ad agosto sono in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Non si arresta la campagna di vaccinazione nel Lazio, con un boom di prenotazioni subito dopo la conferenza del premier Mario Draghi, che ha di fatto ‘consacrato’ il Green Pass come documento per ‘partecipare’ alla vita sociale. Anche ad, sul litorale romano, continuano gliday dopo il successo dello scorso 19 luglio con circa 70 persone che sono state vaccinate contro il virus.Day ad: tutte lee gliper i vaccini Con il supporto della Asl Roma 6 e la collaborazione della Croce Rossa, adnei prossimi giorni e ad agosto sono in ...

