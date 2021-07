Olimpiadi, le gare di oggi lunedì 26 luglio su Rai 2 degli italiani (Di lunedì 26 luglio 2021) oggi, lunedì 26 luglio, è il terzo giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Vediamo quali sono le gare degli italiani che saranno trasmesse in TV su Rai 2 nella giornata odierna. gare di oggi degli italiani alle Olimpiadi: gli orari della diretta TV su Rai 2 10:55 – Basket 3×3 Donne, fase a gironi: Italia-Usa 12:09 – Nuoto, 200 stile libero Donne, batterie: Federica Pellegrini 12:27 – Nuoto, 200 farfalla Uomini, batterie: Federico Burdisso 12:38 – Nuoto, 200 misti Donne, batterie: ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 luglio 2021)26, è il terzo giorno delledi Tokyo 2021. Vediamo quali sono leche saranno trasmesse in TV su Rai 2 nella giornata odierna.dialle: gli orari della diretta TV su Rai 2 10:55 – Basket 3×3 Donne, fase a gironi: Italia-Usa 12:09 – Nuoto, 200 stile libero Donne, batterie: Federica Pellegrini 12:27 – Nuoto, 200 farfalla Uomini, batterie: Federico Burdisso 12:38 – Nuoto, 200 misti Donne, batterie: ...

