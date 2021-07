Nuovi modelli - Con la Mégane E-Tech, la Renault punta sulle flotte (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la versione station wagon, anche la berlina della gamma Mégane viene dotata della nuova motorizzazione E-Tech plug-in hybrid, completando così l'offerta per i privati e le aziende. Proprio le flotte sono il focus principale per questo modello: Il 60% delle vendite sarà appannaggio del noleggio, ha affermato Biagio Russo, direttore marketing di Renault Italia, durante la presentazione milanese dell'auto, sottolineando come in questo segmento ci sia poca concorrenza su questa propulsione, anche se, naturalmente, proponiamo anche benzina e diesel, ancora il più richiesto nelle flotte". D'altra parte, in ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo la versione station wagon, anche la berlina della gammaviene dotata della nuova motorizzazione E-plug-in hybrid, completando così l'offerta per i privati e le aziende. Proprio lesono il focus principale per questo modello: Il 60% delle vendite sarà appannaggio del noleggio, ha affermato Biagio Russo, direttore marketing diItalia, durante la presentazione milanese dell'auto, sottolineando come in questo segmento ci sia poca concorrenza su questa propulsione, anche se, naturalmente, proponiamo anche benzina e diesel, ancora il più richiesto nelle". D'altra parte, in ...

