Niente ponteggi, ma operai 'funamboli': dopo l'incendio un restauro acrobatico per la Ca De Bè (Di lunedì 26 luglio 2021) La ristrutturazione della Ca' de Be', andata a fuoco il 18 luglio scorso , sarà un vero e proprio evento, con la presenza di fotografi e un drone che riprenderà l'intervento dall'alto. A rimettere a ...

