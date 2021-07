Mitomane denuncia svariate bombe inesistenti | denunciata

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “C’è una bomba alla stazione Termini…”, “Bomba al Colosseo, correte!…”. Sono solo alcune delle decine di segnalazioni arrivate al Numero Unico di Emergenza “112” e che negli ultimi mesi hanno dato un bel da fare alle forze dell’ordine, occupate, anche più volte al giorno, nei pressi di monumenti, sedi istituzionali o altri obiettivi sensibili per verificare l’effettiva presenza degli ordigni. Tutti gli interventi hanno, poi, smentito la presenza delle fantomatichepronte ad esplodere, segnalate da quella che, fino a ieri, era una voce sconosciuta. A dare un nome e un volto allasono stati i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio ...

