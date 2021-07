LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Simone Alessio nei quarti di finale (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.14 Eissa, campione d’Africa, è la testa di serie n.5 del tabellone. 7.13 E’ il momento di Simone Alessio, che sfiderà l’egiziano Eissa nei quarti di finale dei -80 kg. 7.12 L’americana McPherson batte al golden point la turca Tatar e si qualifica per la semifinale dei -67 kg! 7.10 Si va al golden point. 7.05 Non si muove il risultato tra Nur Tatar e Paige McPherson. Grande equilibrio in questa sfida, nessuna delle due atlete prende l’iniziativa. 7.02 Primo round di studio. 0-0 tra Turchia ed USA 7.00 Nell’attesa del nostro ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.14 Eissa, campione d’Africa, è la testa di serie n.5 del tabellone. 7.13 E’ il momento di, che sfiderà l’egiziano Eissa neididei -80 kg. 7.12 L’americana McPherson batte al golden point la turca Tatar e si qualifica per la semidei -67 kg! 7.10 Si va al golden point. 7.05 Non si muove il risultato tra Nur Tatar e Paige McPherson. Grande equilibrio in questa sfida, nessuna delle due atlete prende l’iniziativa. 7.02 Primo round di studio. 0-0 tra Turchia ed USA 7.00 Nell’attesa del nostro ...

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - Eurosport_IT : Forza Simone, avanti tutta! ?????????? ?? Segui LIVE l'incontro di Simone Alessio contro Soares: - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio vuole emulare Vito Dell’Aquila - #Taekwondo #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio vince per KO e vola ai quarti contro l’egiziano Eissa! -… -