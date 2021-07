La tempesta tropicale Nepartak può abbattersi sui Giochi | gare rimandate

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Quelle di Tokyo rischiano di diventare una delle edizioni deiOlimpici più complicate di sempre. Già il Covid-19 ha rimandato di un anno la rassegna a cinque cerchi, ora arriva anche il meteo a non collaborare, ma nella maniera peggiore. Poiché nei prossimi giorni è previsto l’arrivo dei venti forti denominati, con la possibilità che possano tramutarsi in tifone. Non è ancora certo che il vento forte possa arrivare adsulle competizioni sportive. Secondo l’azienda metereologica Kishocho, è molto probabile che i venti diventino un vero e proprio tifone che si scaglierà sulla costa della regione di Tohoku, a ...