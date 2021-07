Juve, non solo Ronaldo: rientrati alla Continassa anche Kulusevski, Ramsey, Rabiot e De Ligt (Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata di rientri alla Juventus di giocatori reduci dall’Europeo. Oltre a Cristiano Ronaldo, sono tornati dalle vacanze alla Continassa anche altri quattro giocatori. Si tratta di Dejan Kulusevski, Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, che nell’arco della mattinata si sono recati al J Medical per sottoporsi ai test medici di rito. Nel pomeriggio già potranno aggregarsi al gruppo squadra agli ordini di Massimiliano Allegri che avrà modo di poterli conoscere tutti e tre per la prima volta. La ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Giornata di rientrintus di giocatori reduci dall’Europeo. Oltre a Cristiano, sono tornati dalle vacanzealtri quattro giocatori. Si tratta di Dejan, Matthijs De, Aarone Adrien, che nell’arco della mattinata si sono recati al J Medical per sottoporsi ai test medici di rito. Nel pomeriggio già potranno aggregarsi al gruppo squadra agli ordini di Massimiliano Allegri che avrà modo di poterli conoscere tutti e tre per la prima volta. La ...

