Imprese: da Intesa Sp e Unicredit 15 mln a Sira Group (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Sira Group ha ottenuto da Intesa Sanpaolo e Unicredit un finanziamento paritetico di 15 milioni di euro complessivi, per riacquistare il 40,35% della partecipazione detenuta dal fondo Nb Aurora in Sira Industrie. Il gruppo fornisce getti in pressocolata a ciclo completo e produce radiatori per il riscaldamento. Valerio Gruppioni, presidente e ceo di Sira Industrie, spiega che "ora si apre una nuova pagina, a cui stiamo già lavorando, con nuove sfide che ci attendono tra cui la transizione energetica e la mobilità green di cui vogliamo essere protagonisti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Milano, 26 lug. (Adnkronos) -ha ottenuto daSanpaolo eun finanziamento paritetico di 15 milioni di euro complessivi, per riacquistare il 40,35% della partecipazione detenuta dal fondo Nb Aurora inIndustrie. Il gruppo fornisce getti in pressocolata a ciclo completo e produce radiatori per il riscaldamento. Valerio Gruppioni, presidente e ceo diIndustrie, spiega che "ora si apre una nuova pagina, a cui stiamo già lavorando, con nuove sfide che ci attendono tra cui la transizione energetica e la mobilità green di cui vogliamo essere protagonisti. ...

