Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Icona Design

Agenzia ANSA

Group , azienda italiana di stile, debutta al Fuorisalone della MilanoWeek proponendo al pubblico un percorso espositivo nel cuore del distretto Tortona. Il vasto pubblico ...La grafica della nuova maglia Away vede il bianco fare da base al nuovo, con il serpente ... Il video celebra l'Inter comedi Milano ma riconosciuta a livello globale ed esalta l'...Secondo Google il nuovo tema dinamico offre un'esperienza più completa, semplice e piacevole. Gli utenti più avanzati, tuttavia, non stanno gradendo.Icona Design Group debutta al Fuorisalone della Milano Design Week. Presso la Torneria Tortona in Via Tortona 30, dal 5 al 10 settembre.