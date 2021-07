I cavalli di Red Dead Redemption sono impazziti

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Foto: YouTube)L’ultimo aggiornamento di RedOnline, la piattaforma per il multiplayer del titolo Rockstar ambientato nel far west, ha portato tante novità e migliorie. Come spesso capita dopo un update, però, è emerso qualche piccolo problema. Nello specifico, molti deiche si incontrano nell’open world hanno iniziato a comportarsi fuori controllo e spesso in modo inquietante.passate due settimane dal rilascio dell’aggiornamento Blood Money di RedOnline per pc, Xbox One, Ps4 e Stadia estate condivise numerose segnalazioni su comportamenti bizzarri dei ...

Advertising

Red_77_JLegends : #Tokyo2020 Ma qualcuno mi sa spiegare che cavolo di disciplina olimpica è quella di far saltellare sti poveri cava… -

Ultime Notizie dalla rete : cavalli Red

Wired.it

All'esterno della nostra abitazione potremo aggiungere un palo per legare i, un poligono ...per la modalità single player e può essere sfruttata solo dopo aver raggiunto l'epilogo di...... che qui si racconta, dalla sua passione per la moda ai. Quanto è importante per lei avere ... E sulcarpet? "Le passerelle sono più formali e sono fatte per esibire, mettere in mostra. I ...Stranissimo comportamento dei cavalli su Red Dead Online dopo l'aggiornamento Blood Money: appaiono come abbandonati e sono spesso fuori controllo ...Red Dead Redemption 2 vanta un'importante reputazione, quella di essere uno dei giochi più profondi della scorsa generazione.