Gino Strada la tocca pianissimo su Bernardo che gira armato in corsia (Di lunedì 26 luglio 2021) Vi abbiamo raccontato qualche giorno fa di Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, ma anche rispettabile pediatra che gira in reparto con la sua pistola. Ora Gino Strada dice cosa ne pensa Dopo le ovvie polemiche, anche per il recentissimo caso di Voghera, però Bernardo non è arretrato di un millimetro spiegando che lui ha “un porto d’armi da difesa personale. Il che vuol dire che in tutta Italia, tranne nelle aggregazioni politiche posso portare l’arma addosso. Quindi, idealmente anche in ospedale, in corsia, sul metro, in tram, in macchina, ovunque. In ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Vi abbiamo raccontato qualche giorno fa di Luca, candidato sindaco di Milano per il centrodestra, ma anche rispettabile pediatra chein reparto con la sua pistola. Oradice cosa ne pensa Dopo le ovvie polemiche, anche per il recentissimo caso di Voghera, perònon è arretrato di un millimetro spiegando che lui ha “un porto d’armi da difesa personale. Il che vuol dire che in tutta Italia, tranne nelle aggregazioni politiche posso portare l’arma addosso. Quindi, idealmente anche in ospedale, in, sul metro, in tram, in macchina, ovunque. In ...

Advertising

repubblica : Gino Strada e il candidato Bernardo con la pistola: 'Un'arma in ospedale è la negazione dell'essere medico' - giusmo1 : Gino Strada e il medico candidato Bernardo con la pistola: 'Un'arma in ospedale è la negazione dell'essere medico'… - Anto6798 : RT @tdrclaudio: “Girare con un arma in ospedale è la negazione di essere medico “ Gino Strada sul candidato medico sindaco di Milano. - PatrizSarda : RT @EmilioBerettaF1: Gino Strada e il medico candidato Bernardo con la pistola: 'Un'arma in ospedale è la negazione dell'essere medico' htt… - bot_gino : Ieri uno per strada mi fa mister vieni ad allenar la mia squadra di calcetto poi mi ha chiesto la foto e va be..ogg… -