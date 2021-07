Fiamme in fabbrica di caffè, nube nera sul Casertano (Di lunedì 26 luglio 2021) Un vasto incendio sta interessando il deposito di una fabbrica per la torrefazione del caffè nella zona industriale tra San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Dal luogo dell’incendio si è levata una densa nube di fumo nero, visibile da chilometri di distanza e che sta minacciando i comuni limitrofi, dal capoluogo Caserta a Marcianise. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e sono giunte da Napoli due autobotti. Si lavora per circoscrivere l’incendio e per evitare che possa estendersi ad altri stabilimenti vicini. “E’ l’ennesimo disastro ambientale nella zona di Marcianise, peraltro proprio nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Un vasto incendio sta interessando il deposito di unaper la torrefazione delnella zona industriale tra San Marco Evangelista e San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Dal luogo dell’incendio si è levata una densadi fumo nero, visibile da chilometri di distanza e che sta minacciando i comuni limitrofi, dal capoluogo Caserta a Marcianise. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e sono giunte da Napoli due autobotti. Si lavora per circoscrivere l’incendio e per evitare che possa estendersi ad altri stabilimenti vicini. “E’ l’ennesimo disastro ambientale nella zona di Marcianise, peraltro proprio nel ...

