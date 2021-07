Essere vegetariani è difficile? Arriva l’ipnosi per liberarsi dalla «dipendenza dalla carne» (Di lunedì 26 luglio 2021) Il numero di vegetariani e vegani si moltiplica di anno in anno: secondo l’ultimo rapporto Eurispes nella sola Italia sono l’8% della popolazione. Ormai una persona su 10 ha rinunciato alla carne, e contemporaneamente cresce il numero di chi la riduce per condurre un’alimentazione «flexitariana». Il primo motivo è la salute perché un eccessivo consumo di carne (specie rossa) può contribuire a malattie croniche come il cancro, poi c’è l’ambiente dato che gli allevamenti intensivi richiedono suolo prezioso e sono tra le cause principali del riscaldamento globale, e poi – ultimo ma non da ultimo – il benessere degli animali. Perché allora resta una grotta fetta di popolazione mondiale che non rinuncia alla bistecca? Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Il numero di vegetariani e vegani si moltiplica di anno in anno: secondo l’ultimo rapporto Eurispes nella sola Italia sono l’8% della popolazione. Ormai una persona su 10 ha rinunciato alla carne, e contemporaneamente cresce il numero di chi la riduce per condurre un’alimentazione «flexitariana». Il primo motivo è la salute perché un eccessivo consumo di carne (specie rossa) può contribuire a malattie croniche come il cancro, poi c’è l’ambiente dato che gli allevamenti intensivi richiedono suolo prezioso e sono tra le cause principali del riscaldamento globale, e poi – ultimo ma non da ultimo – il benessere degli animali. Perché allora resta una grotta fetta di popolazione mondiale che non rinuncia alla bistecca?

