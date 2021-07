Elisabetta Canalis, il post è agghiacciante: “Oggi è stata una giornata triste” (Di lunedì 26 luglio 2021) Il post di Elisabetta Canalis è agghiacciante e pieno di tristezza: “Oggi è una giornata molto triste”. Elisabetta Canalis da alcuni anni vive a Los Angeles, insieme a suo marito Brian Perri, chirurgo italo-americano; la coppia, nel 2015 ha avuto una figlia, Skyler Eva. La showgirl, nata a Sassari, ha sempre mantenuto forti i legami L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildie pieno dizza: “è unamolto”.da alcuni anni vive a Los Angeles, insieme a suo marito Brian Perri, chirurgo italo-americano; la coppia, nel 2015 ha avuto una figlia, Skyler Eva. La showgirl, nata a Sassari, ha sempre mantenuto forti i legami L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

