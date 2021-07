Draghi dice il falso e ha fatto un gravissimo errore Il Green Pass italiano viola la risoluzione europea

Advertising

MassimGiannini : Il virus #NoGreenPass si diffonde nelle piazze, #Draghi dice “vaccino o morte”: la destra ha il dovere di dire da c… - Affaritaliani : Green Pass, 'Draghi dice il falso e commette un errore gravissimo' - ilpost : «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire», dice Draghi - LanataSilvio : RT @elizabethmaci: Quando con il fango attaccò Renzi, molti cittadini gli andarono dietro. Ora che con la stessa tattica tenta di affossare… - scuccimatte : RT @mastefanini96: Elettori di #Articolo1 applaudono #Travaglio che dice che #Draghi non capisce un cazzo di sanità. Chi è il ministro dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dice

, per cui l'invito a non vaccinarsi equivale all'invito a morire, è 'passibile di iniziative della magistratura per procurato allarme'. Far esondare la destra sovranista nell'anti vaccinismo ......il presidente della Pat - probabilmente per effetto della comunicazione del premier Mario...il presidente della Provincia. "In caso vediamo il problema che riguarda le categorie economiche ...