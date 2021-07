Covid, Rasi: “24 morti tra bambini, con vaccini sarebbero stati zero” (Di lunedì 26 luglio 2021) “I vaccini” anti coronavirus “in età pediatrica sono sicuri, le reazioni avverse sono molto meno rispetto agli adulti. I dati dei vaccini fino autorizzati, a mRna, per i ragazzi sono buoni. In età pediatrica le vaccinazioni non hanno mai creato problemi anzi ne hanno risolti, quindi davvero non c’è motivo di preoccuparsi per i vaccini. Sono 24 i decessi da Covid in età pediatrica” registrati in Italia “e sarebbero stati zero con i vaccini”. Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) “I” anti coronavirus “in età pediatrica sono sicuri, le reazioni avverse sono molto meno rispetto agli adulti. I dati deifino autorizzati, a mRna, per i ragazzi sono buoni. In età pediatrica le vaccinazioni non hanno mai creato problemi anzi ne hanno risolti, quindi davvero non c’è motivo di preoccuparsi per i. Sono 24 i decessi dain età pediatrica” registrati in Italia “econ i”. Lo ha detto Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente ...

