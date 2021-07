Covid: Meloni, Arcuri? Se questo governo migliori abbiamo problema, stupisce Draghi (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Sul ritorno di Domenico Arcuri “sembra di essere su Scherzi a parte. Se questo è il governo dei migliori abbiamo un problema. Arcuri mi pare sia stato rimosso, una delle prime cose fatte da Draghi, ora farlo uscire dalla porta per farlo poi rientrare dalla finestra è una beffa. Sono molto, molto sorpresa da questa scelta di Mario Draghi”. Così Giorgia Meloni, ospite dei Morning News su Canale Cinque. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Sul ritorno di Domenico“sembra di essere su Scherzi a parte. Seè ildeiunmi pare sia stato rimosso, una delle prime cose fatte da, ora farlo uscire dalla porta per farlo poi rientrare dalla finestra è una beffa. Sono molto, molto sorpresa da questa scelta di Mario”. Così Giorgia, ospite dei Morning News su Canale Cinque. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

