Coronavirus, 22 decessi in un giorno (ieri 7). Aumenta ancora il tasso di positività: 3,5% (+0,8%) (Di lunedì 26 luglio 2021) Il bollettino del 26 luglio Sono 22 i decessi per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato riportato dal bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute è in aumento rispetto a quello di ieri, quando le vittime erano state 7. Per un totale di morti da inizio emergenza che oggi, 26 luglio, arriva a quota 127.971. Sul fronte dei nuovi positivi la curva dell’ultima giornata registra invece un calo: 3.117 casi contro i 4.743 di ieri, 5.410 di due giorni fa. I dimessi ed i guariti sono 4.124.323 (ieri 4.123.209) mentre salgono anche gli attualmente ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Il bollettino del 26 luglio Sono 22 iperregistrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato riportato dal bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute è in aumento rispetto a quello di, quando le vittime erano state 7. Per un totale di morti da inizio emergenza che oggi, 26 luglio, arriva a quota 127.971. Sul fronte dei nuovi positivi la curva dell’ultima giornata registra invece un calo: 3.117 casi contro i 4.743 di, 5.410 di due giorni fa. I dimessi ed i guariti sono 4.124.323 (4.123.209) mentre salgono anche gli attualmente ...

