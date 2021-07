Ballando con le Stelle, Morgan apre le danze: «Lo faccio per mantenere le mie figlie. Sono vittima di mobbing dalla Rai» (Di lunedì 26 luglio 2021) Morgan (foto Instagram - @Morganofficial) Morgan ha già aperto le danze. Con oltre due mesi di anticipo sull’avvio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il musicista ha confermato la propria presenza come concorrente dello show di Milly Carlucci attirando su di sé l’attenzione, come sempre. In attesa di portare la propria imprevedibilità nel sabato sera di Rai1, l’artista si è fatto notare con una lettera destinata idealmente a Simona Ventura, che sulle pagine del settimanale Chi aveva commentato le indiscrezioni sulla sua partecipazione al dance show. “Speriamo che arrivi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 26 luglio 2021)(foto Instagram - @official)ha già aperto le. Con oltre due mesi di anticipo sull’avvio della nuova edizione dicon le, il musicista ha confermato la propria presenza come concorrente dello show di Milly Carlucci attirando su di sé l’attenzione, come sempre. In attesa di portare la propria imprevedibilità nel sabato sera di Rai1, l’artista si è fatto notare con una lettera destinata idealmente a Simona Ventura, che sulle pagine del settimanale Chi aveva commentato le indiscrezioni sulla sua partecipazione al dance show. “Speriamo che arrivi ...

