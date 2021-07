Assassin's Creed Valhalla sta per ricevere la patch 1.3.0: tante novità e data di uscita del DLC L'Assedio di Parigi (Di lunedì 26 luglio 2021) A poche ore dalle ultime voci sull'uscita de L'Assedio di Parigi, nuovo DLC di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft annuncia non solo l'arrivo domani della patch 1.3.0, ma anche la data di uscita ufficiale del nuovo contenuto. L'Assedio di Parigi arriverà il 12 agosto e per l'occasione il gioco si sta per aggiornare introducendo inoltre interessanti novità. L'aggiornamento includerà il Sigrblot Festival, un evento a tempo limitato che va dal 29 luglio al 19 agosto. I giocatori potranno ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) A poche ore dalle ultime voci sull'de L'di, nuovo DLC di's, Ubisoft annuncia non solo l'arrivo domani della1.3.0, ma anche ladiufficiale del nuovo contenuto. L'diarriverà il 12 agosto e per l'occasione il gioco si sta per aggiornare introducendo inoltre interessanti. L'aggiornamento includerà il Sigrblot Festival, un evento a tempo limitato che va dal 29 luglio al 19 agosto. I giocatori potranno ...

