Angurie protagoniste | la ricetta dei bicchierini con lo yogurt

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sono leil prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Must dell’estate, sono reperibili in abbondanti quantitativi e questa grande disponibilità spinge i prezzi verso il basso. Il livello qualitativo offerto nella massa è molto elevato e l’areale di riferimento resta quello mantovano, da dove provengono esemplari che si contraddistinguono per pezzatura, colore, consistenza della polpa e grado zuccherino. Dotate di molte proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono composte per il 95% da acqua, combinata con una sostanza chiamata “licopene”, antiossidante tipico del pomodoro, che conferisce alla polpa la tipica colorazione rossa. ...