VIDEO Highlights Potenza-Palermo 0-3, i gol della partita amichevole (Di lunedì 26 luglio 2021) La sintesi della partita vinta dai rosanero con i tre gol realizzati. Guarda il VIDEO di Mediagol (De Rose e doppietta Luperini) Leggi su mediagol (Di lunedì 26 luglio 2021) La sintesivinta dai rosanero con i tre gol realizzati. Guarda ildi Mediagol (De Rose e doppietta Luperini)

Advertising

Eurosport_IT : Subito una prova di carattere per i nostri Azzurri! ???? Sotto 2-0 contro il Canada, vinciamo in rimonta (26-28, 18-… - Eurosport_IT : Buongiorno così! ?????? Vittoria schiacciante dell'Italia contro il ROC per 3-0 (25-23, 25-19, 25-14)! ?????? Ecco gli… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - paruinter1908 : RT @Inter: ?? | HIGHLIGHTS Allenamento congiunto con la Pergolettese oggi al Centro Sportivo Suning: ecco com’è andata! #InterPreSeason ht… - infoitsport : VIDEO / Inter-Pergolettese 8-0: gli highlights della partita. Satriano on fire -