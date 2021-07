Tutti i segreti per un weekend perfetto sul Lago d’Orta

Leggi su gqitalia

(Di domenica 25 luglio 2021) Ci sono località che più di altre si prestano a un turismo green, slow e anche gourmand. Ilsicuramente è una di queste. In posizione strategica, vicinissimo sia a Milano che Torino, ild'Orta, con la deliziosa isola San Giulio e le eccellenze, sia a livello di hospitality che di ristorazione che si stanno moltiplicando in zona, è la meta ideale per qualche giorno di puro relax a contatto con arte, cucina e natura. Con base il nuovissimo ed esclusivo resort LAQUA by the Lake (ultimo arrivato in casa Cannavacciuolo), ho avuto l'opportunità di perlustrare le sponde delin con la nuova e-bike Cannondale ...