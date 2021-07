Olimpiadi | sorpresa Giorgi | batte Brady e vola al secondo turno

Advertising

Angyair : RT @Quelchepassa: Pensavamo di aver visto la sorpresa più grande delle olimpiadi con l'oro del tunisino nei 400m stile....poi è arrivata An… - Gazzetta_it : VIDEO Kiesenhofer, che sorpresa! Ma Elisa è una conferma che brilla #Tokyo2020 - GiusvaPulejo : RT @derbynewsitalia: Esordio molto convincente per #CamilaGiorgi nel torneo di #tennis femminile alle #Olimpiadi di #Tokyo2020. A sorpresa,… - Stefano_Banfi : Abbiamo già la più grossa sorpresa delle olimpiadi. Una dilettante austriaca che vince la prova su strada di ciclis… - urizen70 : Olimpiadi Tokyo, chi è il tunisino Ahmed Hafnaoui: il 18enne che ha vinto l'oro a sorpresa nei 400 sl -

Corriere dello Sport.it

TOKYO (GIAPPONE) - Esordio molto positivo per Camilla Giorgi, che batte la statunitense Jennifer Brady e approda al secondo turno delle. La tennista azzurra ( numero 58 del ranking Wta ) ha sconfitto agevolmente e in maniera sorprendente, la numero sedici al mondo con il risultato di 6 - 3, 6 - 2 . Nel secondo turno la ...... 'Io andrò alle, non come spettatore, non solo per partecipare, ma per vincerle. Il mio obiettivo è solo quello'. E così è stato. Per la madre non è una, la dedica speciale di Vito ...Sono arrivate altre due medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini ha conquistato il bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. E bronzo anche per Odett ...A Tokyo è arriva la terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi. Sul podio è salita Elisa Longo Borghini, bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo ...