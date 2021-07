Nessuno batte i sardi a morra, nemmeno un robot (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Gavina2121 è un robot programmato per giocare a morra, più sofisticato del suo predecessore Gavin del 2010, ma in Sardegna neppure per lei c'è stata partita, forse complice, a dirla tutta, un malfunzionamento dei suoi sensori in notturna. Gli sfidanti umani accorsi a Bitti, nel Nuorese, da Barbagia e Ogliastra, hanno battuto Gavina, che due donne del paese hanno vestito con cura con uno stile tradizionale sardo, per la sua prima uscita in pubblico, con camicia bianca, gonna nera e il fazzoletto nero sulla testa. E ora nel paese ogliastrino di Urzulei, le vogliono persino conferire la cittadinanza onoraria, come annuncia il vicesindaco Silvio Pisu: ... Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Gavina2121 è unprogrammato per giocare a, più sofisticato del suo predecessore Gavin del 2010, ma in Sardegna neppure per lei c'è stata partita, forse complice, a dirla tutta, un malfunzionamento dei suoi sensori in notturna. Gli sfidanti umani accorsi a Bitti, nel Nuorese, da Barbagia e Ogliastra, hanno battuto Gavina, che due donne del paese hanno vestito con cura con uno stile tradizionale sardo, per la sua prima uscita in pubblico, con camicia bianca, gonna nera e il fazzoletto nero sulla testa. E ora nel paese ogliastrino di Urzulei, le vogliono persino conferire la cittadinanza onoraria, come annuncia il vicesindaco Silvio Pisu: ...

Advertising

_AnnaTatangelo_ : Diciamocelo, alla fine…nella sua semplicità la frisella in estate non la batte nessuno???? - sulsitodisimone : Nessuno batte i sardi a morra, nemmeno un robot - GiuseppeDeCes12 : @mattinodinapoli Sulle cose inutili Giggino non lo batte nessuno!!!!!! - LaLpnmrz : @RaiNews stupende le previsioni del tempo con la foto di Torino con le alpi piene di neve. La Favia non la batte ne… - Marco1999Busa : RT @claudio_2022: Migliorare l'Italia? A faccia tosta non vi batte nessuno. -