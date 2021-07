Napoli, Demme: confermata la lesione. Quando rientrerà (Di domenica 25 luglio 2021) Napoli - Brutte notizie per il Napoli e soprattutto per Diego Demme , vittima di un infortunio al ginocchio nell'amichevole vinta ieri dai ragazzi di Spalletti contro la Pro Vercelli . Questa mattina ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021)- Brutte notizie per ile soprattutto per Diego, vittima di un infortunio al ginocchio nell'amichevole vinta ieri dai ragazzi di Spalletti contro la Pro Vercelli . Questa mattina ...

Advertising

ZZiliani : IL DUBBIO DEL GIORNO Si dice che il #Napoli ieri in amichevole abbia battuto la #ProVercelli 1-0. In realtà ha vint… - DiMarzio : #Napoli, il comunicato sull’infortunio di #Demme - Andrea842631710 : L’agente di #Zakaria è lo stesso di #Demme. Pare preferisca premier ma non escluderei niente. A prescindere da chi… - valitutto67 : Forza Diego Demme #Demme #Napoli #ForzaDiego - CalcioNapoli24 : -