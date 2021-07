Mkhitaryan: “Ibrahimovic il più forte con cui abbia giocato, poi…” (Di domenica 25 luglio 2021) Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, definendolo il più forte con cui abbia mai giocato Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021) Henrik, centrocampista della Roma, ha parlato di Zlatan, definendolo il piùcon cuimai

Advertising

PianetaMilan : .@HenrikhMkh: '@Ibra_official il più forte con cui abbia giocato, poi...' - #ACMilan #Milan - LittleD30993812 : RT @theMilanZone_: ?? #Mkhitaryan su #Ibrahimovic: 'E' il calciatore più forte con cui ho giocato nella mia carriera' via @MilanNewsit - AndreaCastei : RT @MilanNewsit: Mkhitaryan su Ibrahimovic: 'E' il calciatore più forte con cui ho giocato nella mia carriera' - teo_acm : RT @theMilanZone_: ?? #Mkhitaryan su #Ibrahimovic: 'E' il calciatore più forte con cui ho giocato nella mia carriera' via @MilanNewsit - Alemilanista86 : RT @theMilanZone_: ?? #Mkhitaryan su #Ibrahimovic: 'E' il calciatore più forte con cui ho giocato nella mia carriera' via @MilanNewsit -