Maltempo, ancora danni in Trentino (Di domenica 25 luglio 2021) Un'altra ondata di Maltempo ha colpito il Trentino, domenica 25 luglio, con i relativi danni . L'arrivo di una nuova perturbazione era stata annunciata anche dalla Provincia, con una nota stampa dove ... Leggi su trentotoday (Di domenica 25 luglio 2021) Un'altra ondata diha colpito il, domenica 25 luglio, con i relativi. L'arrivo di una nuova perturbazione era stata annunciata anche dalla Provincia, con una nota stampa dove ...

LeccoNews : ANCORA MALTEMPO, NUOVI INTERVENTI DEI POMPIERI IN PROVINCIA. MASSO CADE A TORRE DE’ BUSI | 25/07/2021 - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Maltempo in Europa, in Svizzera e Belgio torna la paura In Belgio ancora sce… - Trentin0 : MALTEMPO - Ancora grandine sui vigneti della Piana Rotaliana. E da domani sono attesi fenomeni più intensi.… - laregione : Grandine, detriti, fango: ancora maltempo nel Locarnese - buongior1 : IL MALTEMPO COLPISCE ANCORA IL VARESOTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo ancora Appello del sindaco di Piancogno: "Danni importanti, non utilizzate la ciclabile" L'ondata di maltempo del pomeriggio ha colpito anche la ciclabile tra Piancogno e Darfo Boario Terme, dove numerosi alberi sono caduti e ancora ci sono piante pericolanti. L'appello del sindaco di Piancogno ...

Maltempo, da domenica ancora acquazzoni e temporali su novarese e Vco NovaraToday Forte maltempo in Lombardia: oltre 100mm nel Comasco, grandine e alberi sradicati nella Bergamasca – FOTO Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese è al lavoro dalla tarda mattinata di oggi per rispondere alle richieste di aiuto Decine le telefonate al numero di emergenza per allagamenti e dan ...

Maltempo a Gallarate: tetto vola in strada e cade sulle auto Gallarate (Varese) - Maltempo nel Varesotto: particolarmente colpita la città di Gallarate, dove il rione di Caiello è investito da una tromba d’aria. In via Ortella un tetto scoperchiato si è schiant ...

