Lucifer | svelata la data di rilascio della stagione finale

Leggi su isaechia

(Di domenica 25 luglio 2021) “The end is night”. La fine è vicina. E’ con queste parole che Tom Ellis, nel cuorenotte, ha annunciato ladi inizio dell’attesissima nuovadi. “’s final sesason premieres on September 10th on Netflix”, ha scritto l’attore su Instagram, per anticipare che la sua seguitissima serie tv sarà in anteprima su Netflix a partire dal 10 settembre Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Ellis (@officialtomellis) L'articolo proviene da Isa e Chia.