LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia bene Bacosi, attardata Cainero. Cassandro davanti a Rossetti. (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.15 Tornano in pedana le donne. 04.14 Chiude con 24/25 Cassandro ed è 14°. Rossetti 23° con 23. 04.07 18/19 per Tammaro Cassandro. 03.55 bene finora Tammaro Cassandro, 9/9 per lui. 03.45 Gabriele Rossetti chiude la prima serie con 23/25. 03.10 Chiusa la prima serie femminile. Così divise le 28 partecipanti: 4 con 25, 10 con 24, 8 con 23 e 6 con 22. Diana Bacosi in testa, Chiara Cainero in coda. 03.00 Partono le qualificazioni maschili. Italia con Gabriele ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.15 Tornano in pedana le donne. 04.14 Chiude con 24/25ed è 14°.23° con 23. 04.07 18/19 per Tammaro. 03.55finora Tammaro, 9/9 per lui. 03.45 Gabrielechiude la prima serie con 23/25. 03.10 Chiusa la prima serie femminile. Così divise le 28 partecipanti: 4 con 25, 10 con 24, 8 con 23 e 6 con 22. Dianain testa, Chiarain coda. 03.00 Partono le qualificazioni maschili. Italia con Gabriele ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro con l’arco femminile a squadre con l’Italia (DIRETTA) - #Tokyo #l’arco #femminile #squadre - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia bene Diana Bacosi attardata Chiara Cainero - #Olimpiadi #Tokyo… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro a volo: qualificazioni skeet femminile in DIRETTA - #Tokyo #volo: #qualificazioni #skeet - howlettsolo : Live perché purtroppo a me del tiro con l’arco non interessa #Tokyo2020 -