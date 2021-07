La pacata conversazione di Egonu con un’avversaria. Prima tre «Sorry» e poi un «Vaffa» – Il video (Di domenica 25 luglio 2021) Le Olimpiadi della nazionale di pallavolo femminile sono iniziate. La Prima partita è stata contro la squadra che gioca sotto la sigla di COR, il Comitato olimpico russo. La Russia infatti al momento è squalificata dalla Olimpiadi per lo scandalo doping e non può partecipare alle gare né con il nome, né con l’inno, né con la bandiera ufficiale. Le Azzure hanno chiuso agilmente la partita contro le rivali per 3 a 0. Durante la partita però Paola Egonu si è resa protagonista di un siparietto che ha già cominciato a rimbalzare sui social. Dopo un’azione, Egonu è andata sotto rete per scusarsi in inglese con un’avversaria. ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Le Olimpiadi della nazionale di pallavolo femminile sono iniziate. Lapartita è stata contro la squadra che gioca sotto la sigla di COR, il Comitato olimpico russo. La Russia infatti al momento è squalificata dalla Olimpiadi per lo scandalo doping e non può partecipare alle gare né con il nome, né con l’inno, né con la bandiera ufficiale. Le Azzure hanno chiuso agilmente la partita contro le rivali per 3 a 0. Durante la partita però Paolasi è resa protagonista di un siparietto che ha già cominciato a rimbalzare sui social. Dopo un’azione,è andata sotto rete per scusarsi in inglese con. ...

