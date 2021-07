Il pagellone sui virologi

(Di domenica 25 luglio 2021) Li abbiamo conosciuti, ascoltati, rispettati, derisi, disprezzati, ci siamo affezionati, arrabbiati, sorpresi, delusi. Hanno catalizzato molte delle emozioni che l’esperienza di vivere una pandemia globale ci ha provocato. Conosciuti solo agli addetti ai lavori, hanno guadagnato un pubblico di milioni di spettatori e follower. Sono i cosiddetti “”, tra cui in realtà ci sono anche infettivologi, microbiologi, immunologi e via dicendo, che hanno conquistato le prime pagine da un anno e mezzo a questa parte. Lo hanno fatto offrendoci i punti di riferimento che ognuno di noi cercava per capirci qualcosa nell’incubo in cui stiamo vivendo. A cui ci si affida non solo per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : pagellone sui

QUOTIDIANO NAZIONALE

... orari, Tv e streaming del nuoto a Tokyo 2021 - Ildella prima giornata Buongiorno e ... Lui sa come si fa a salirepodi più importanti. Chi sta imparando in fretta è Alberto Razzetti che ...TOUR DE FRANCE 2021 Tadej Pogacar, 10: sembrerà quasi banale e ripetitivo dirlo, ma non ...la ciliegina sulla torta di una Grande Boucle stupenda con una magnifica tripletta in volata...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00: L'appuntamento è per le 12 quando entrano in gara alcuni azzurri che potrebbero fare molto bene a Tokyo. Grazie per averci seguito e buona notte A più t ...Jeff Hardy non ha preso parte a Money In The Bank, visto che non aveva nulla in programma come succede ormai da diverso tempo. Ciò però non ha fermato i fan dallo scrivere molti ...