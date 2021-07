Green Pass dopo la prima dose, medici contrari: ‘Con la Variante Delta bisogna essere prudenti’ (Di domenica 25 luglio 2021) Sta facendo molto discutere la decisione del governo di estendere l’uso del Green Pass per accedere a tutta una serie di servizi come ad esmpio recarsi nei ristoranti al chiuso, nei cinema, nei musei oppure nei centri termali. Stando a quanto sostenuto nell’ultimo decreto, la certifcazione verde sarà rilasciata ai cittadini nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone con esito negativo almeno 48ore prima oppure certificare di aver contratto il Covid ed esserne guariti. Leggi anche: Il Green Pass per bambini sotto i 12 anni non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) Sta facendo molto discutere la decisione del governo di estendere l’uso delper accedere a tutta una serie di servizi come ad esmpio recarsi nei ristoranti al chiuso, nei cinema, nei musei oppure nei centri termali. Stando a quanto sostenuto nell’ultimo decreto, la certifcazione verde sarà rilasciata ai cittadini nei seguenti casi: aver effettuato ladi vaccino, aver effettuato un tampone con esito negativo almeno 48oreoppure certificare di aver contratto il Covid ed esserne guariti. Leggi anche: Ilper bambini sotto i 12 anni non ...

