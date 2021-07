George Clinton | come un alieno venuto dal funk

(Di domenica 25 luglio 2021) Lo scorso 22 luglio ha compiuto 80 anni, nato a Kannapolis in Nord Carolina, il musicista, cantante, autore, band leader, talent scout e produttore discografico che, oggi, va ormai considerato tra gli «inventori» dele tra i capostipiti dell’afrofuturismo, benché la paternità di due fra le maggiori culture neroamericane non gli venga del tutto riconosciuta dall’establishment, che da sempre preferisce ignorarlo o misconoscerne il prestigio, il valore, l’importanza, la presa sul mondo contemporaneo da almeno mezzo secolo. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DjmagicD4 : @terribletz1 @RCSOttawa @JudgeJerryTV @MetroByTMobile @GooglePay @SFOpera @Facebook @RoyalFamily @ClarenceHouse… - giuseppediemme : Tanti auguri di buon compleanno all'unico Clinton buono. Happy birthday George Clinton - CarloClimati : Buon compleanno a George Clinton, un artista meraviglioso, grande ispiratore di tutta la musica funky con i Parliam… - SoulCollectionR : HAPPY BIRTHDAY @george_clinton ! Kannapolis, 22 luglio 1941, è un musicista, cantante e produttore discografico sta… - PicoPaperopoli : i presidenti Bill Clinton e George W. Bush ma elenca una serie di falle nell'intelligence sfruttate dai terroristi. ?? ?? #AccaddeOggi -

Ultime Notizie dalla rete : George Clinton

Il Manifesto

... ha fatto infatti significativamente meglio della media del secondo trimestre di Bill(44,0%) e quella di Donald Trump (38,8%) e leggermente meno bene cheW. Bush (media del 55,8%). ...... si legge, 'ha ricoperto incarichi nelle amministrazioni die Obama'. In parallelo 'si è ... Nell'elenco anche due opere diOrwell: 1984 e La fattoria degli animali . Su Libero un ...Lo scorso 22 luglio ha compiuto 80 anni George Clinton, nato a Kannapolis in Nord Carolina, il musicista, cantante, autore, band leader, talent scout e produttore discografico che, oggi, va ormai cons ...Due giornaliste del New York Times hanno ricostruito le vulnerabilità, gli interessi e i dissidi interni al social network ...