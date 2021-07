Federico Rossi positivo al Covid-19: brutto colpo per il cantante (Di domenica 25 luglio 2021) Il cantante Federico Rossi risultato positivo al Covid-19, adesso è in quarantena: brutto colpo per l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto Federico Rossi è il cantante del famoso duo Benji e Fede. Il gruppo si è però sciolto e adesso Federico ha intrapreso la carriera di solista. Di recente ha anche pubblicato un nuovo singolo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 25 luglio 2021) Ilrisultatoal-19, adesso è in quarantena:per l’ex fidanzato di Paola Di Benedettoè ildel famoso duo Benji e Fede. Il gruppo si è però sciolto e adessoha intrapreso la carriera di solista. Di recente ha anche pubblicato un nuovo singolo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

