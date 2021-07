Apocalisse di fuoco in Sardegna: centinaia di persone in fuga dagli incendi nell’Oristanese (Di domenica 25 luglio 2021) Oltre 400 persone sono in fuga dagli incendi in Sardegna, a causa del fuoco che assedia diversi paesi e villaggi turistici nell’Oristanese, dove almeno otto Canadair sono impegnati a domare le fiamme. Da oltre 24 ore, i Vigili del fuoco sono infatti impegnati a contenere un vasto incendio sviluppatosi tra Oristano, le zone del Montiferru e della Planargia di Cuglieri. Senza sosta il lavoro dei #vigilidelfuoco a #Oristano per gli incendi boschivi: a Cuglieri e Santa Caterina operano 10 squadre a terra e 8 ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Oltre 400sono inin, a causa delche assedia diversi paesi e villaggi turistici, dove almeno otto Canadair sono impegnati a domare le fiamme. Da oltre 24 ore, i Vigili delsono infatti impegnati a contenere un vastoo sviluppatosi tra Oristano, le zone del Montiferru e della Planargia di Cuglieri. Senza sosta il lavoro dei #vigilidela #Oristano per gliboschivi: a Cuglieri e Santa Caterina operano 10 squadre a terra e 8 ...

