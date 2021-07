Afghanistan: governo impone coprifuoco per fermare i talebani (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il ritiro delle truppe straniere dall’Afghanistan, continua l’avanzata dei talebani. Secondo quanto riferito dal portavoce, i talebani avrebbero già riconquistato gran parte del territorio, controllerebbero ormai il 90 % dei confini. Con l’avanzata dei talebani dilaga anche il terrore. Vi sono state già numerose segnalazioni di uccisioni per mano dei ribelli. Ad essere molto Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il ritiro delle truppe straniere dall’, continua l’avanzata dei. Secondo quanto riferito dal portavoce, iavrebbero già riconquistato gran parte del territorio, controllerebbero ormai il 90 % dei confini. Con l’avanzata deidilaga anche il terrore. Vi sono state già numerose segnalazioni di uccisioni per mano dei ribelli. Ad essere molto

