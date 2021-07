X Factor | diffuso il teaser che annuncia la prossima edizione dal 16 settembre

(Di sabato 24 luglio 2021) “Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna paura. Libero di essere chi sei. Sempre”. Come as you are dal 16. E’ il messaggio incluso nelpubblicato poche ore fa sui canali social di Xda Sky e dalla piattaforma Now che trasmetteranno la nuova. Sullo storico brano dei Nirvana, perno del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Factor diffuso

...stagione del talent televisivo X. Il claim scelto per la nuova stagione è "Come as you are", proprio come il titolo di una nota canzone dei Nirvana. Nella mattinata di oggi è statoil ...Pochi minuti fa è statoil catalogo Anteprima 359 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di agosto 2021. ? Euro 3,00 Contiene: Wolverine (2020) #13 X -9 Autori: Leah ...24 lug 2021 - Il nuovo conduttore del talent show televisivo lancia il programma che avrà inizio il prossimo 16 settembre ...X Factor 2021 scalda i motori. Nel primo spot è stata comunicata la data ufficiale a partire dalla quale le nuove puntate andranno in onda su Sky e Now ...