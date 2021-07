“Voleva i vaccini obbligatori | adesso fa la no vax” | la Boschi contro la Meloni ma è davvero contraria?

Advertising

uandarin : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… - virgiliopaolo : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… - anto4261 : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… - ddgiusto : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… - Gianciarla : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… -

Ultime Notizie dalla rete : Voleva vaccini

Adnkronos

Tre anni faobbligatori, tre mesi fa il Green Pass, adesso fa la No Vax ", ha detto la deputata di Italia viva. Secondo Meloni, ha spiegato, applicare il Green pass "ai ristoranti, ...Numerosi coloro che hanno accolto con soddisfazione la misura ma c'è anche chi lapiù rigida,... Salvini "Draghi? Ci sono rimasto male"/ "No a Green Pass, okma per scelta" BOLLETTINO ...Chi c’è passato, sa cosa è il Covid, cosa vuol dire finire in ospedale e stare 18 giorni con il casco in testa e la paura di non farcela. Numeri che salgono di giorno in… Leggi ...Mentre nel Piceno uno su quattro non ha nemmeno iniziato la somministrazione: la fascia più scoperta è quella tra i 20 e i 50 anni ...