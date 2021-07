Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 14:10 (Di sabato 24 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio una giornata di proteste e manifestazioni in piazza control Green pass l’obbligatorietà dei vaccini fanno bene fanno assolutamente bene Qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché è razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani così il leader della Lega Matteo Salvini a commento dell’eventuale ricorso al TAR o al consiglio di stato da parte delle discoteche a cui riapertura è stata bloccata dal governo il nuovo decreto covid e infatti era obbligatorio il Green pass per i ristoranti al chiuso non per la consumazione al bar ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio una giornata di proteste e manifestazioni in piazza control Green pass l’obbligatorietà dei vaccini fanno bene fanno assolutamente bene Qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché è razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani così il leader della Lega Matteo Salvini a commento dell’eventuale ricorso al TAR o al consiglio di stato da parte delle discoteche a cui riapertura è stata bloccata dal governo il nuovo decreto covid e infatti era obbligatorio il Green pass per i ristoranti al chiuso non per la consumazione al bar ...

