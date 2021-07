Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 13 | 10

(Di sabato 24 luglio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella lui in studio una giornata di proteste e manifestazioni in piazza control Green pastel obbligatorietà dei vaccini fanno bene fanno assolutamente bene Qualunque protesta facciano avranno il nostro sostegno perché è razzismo nei confronti delle discoteche e dei giovani così il leader della Lega Matteo Salvini a commento dell’eventuale ricorso al TAR o al consiglio di stato da parte delle discoteche la cui apertura è stata bloccata dal governo il nuovo decreto covid e infatti rende obbligatorio il Green pass per i ristoranti al chiuso non per la consumazione al bar ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - fanpage : 'Chi si tira indietro dovrebbe risarcire gli ospedali', afferma la virologa Ilaria Capua - corgiallorosso : #RomaDebrecen, ecco dove vederla - MorenaCaraffi : Ultime notizie #SenÇalKapimi -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

L'assessore leghista del Comune di Voghera Massimo Adriatici , accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in ...Alla fine del girone, ledue vengono eliminate, le prime due vanno direttamente in ... Leggi i commenti Olimpiadi: tutte le24 luglio 2021JLo e la foto più coccolosa del weekend. No, per ora nessuno scatto ufficiale con Ben Affleck anche se a detta dei beninformati potrebbe arrivare molto presto. Il +1 social di Jennifer Lopez oggi è la ...Alessia Marcuzzi avrà anche deciso di prendersi una pausa dalla tv - o per lo meno da Mediaset - ma continua a dettare tendenza. Sia in fatto di look che di acconciature estive. L'ultima l'abbiamo rep ...